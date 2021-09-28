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Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Edinilen son dakika haberine göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.

BOLU (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Çaydurt Çimento İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik güvenli internet kullanımı konusunda eğitim programı düzenlendi.

Eğitime katılan 53 öğrenciye, kadın jandarma personeli tarafından internet kullanımı, internet okur yazarlığı, güvenli internet siteleri, internet üzerinden dolandırıcılık şekilleri ile çocukların girmemesi gereken internet sitelerinden kaçınma yöntemleri anlatıldı.

Öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi'nin yanı sıra bilgilendirici broşür ve balon da dağıtıldı.

Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

Son dakika haberleri! Bolu jandarmasından öğrencilere güvenli internet kullanımı eğitimi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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