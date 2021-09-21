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Son dakika haberleri... Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bolu Dağı'ndaki kazada tır bariyerlere asılı kaldı

Son dakika gelişmesine göre 100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kazada, kullandığı tır bariyerlere asılı kalan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki kazada, kullandığı tır bariyerlere asılı kalan sürücü, olaydan yara almadan kurtuldu.

İstanbul istikametine seyreden Lütfi M. idaresinde 31 AAZ 75 tır, Karanlıkdere mevkisinde sis ve sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüjdeki bariyere çarptı.

Kazada sürücü yaralanmazken, tır bariyerde asılı kaldı.

Kazanın ardından çevreye saçılan bariyer ve tabela parçaları vatandaşlar tarafından toplandı.

Tırın bölgeden kaldırılması için çalışma başlatılırken, bölgede ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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