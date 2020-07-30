Son dakika haberleri: Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği
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Son dakika haberleri: Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği

Son dakika haberine göre Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.

Son dakika haberleri: Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği
30.07.2020 02:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 03:36

Bolu Dağı'nda bayram tatili trafiği
BOLU'da, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğunluk oluştursa da ulaşımda aksama yaşanmadı.
Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, gece saatlerinde Bolu'ya vardı. Tatilciler, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu. Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşlasa da durmadı. Tatilciler, Bolu Dağı'nı aştıktan sonra yollarına rahatça devam etti.

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Kaynak: DHA

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