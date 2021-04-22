Son dakika haberleri! Bolu'da yol kenarında unutulan çantadan silah çıktı
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Son dakika haberleri! Bolu'da yol kenarında unutulan çantadan silah çıktı

Son dakika haberleri! Bolu'da yol kenarında unutulan çantadan silah çıktı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bolu'da yol kenarında unutulan 2 çantanın birinden 1 tabanca ile 3 şarjör çıktı.

Bolu'da yol kenarında unutulan 2 çantanın birinden 1 tabanca ile 3 şarjör çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan işçiler iftara gittikleri esnada yol kenarında 2 çanta gördü. İftar dönüşünde de çantaların aynı yerde olduğunu fark eden işçiler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekipler, unutulduğu düşünülen çantaların içini açtıklarında 1 tabanca ile 3 şarjör ile havalı çivi tabancası buldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, tabancanın üzerindeki seri numarası üzerinden ruhsat bilgisine ulaştı.

Ekipler, ruhsat sahibini telefonla arayarak silahını bir yerde unutup unutmadığını sordu.

Silah sahibi de akşam üzeri dalgınlıkla yanında bulunan 2 çantayı yol kenarında unuttuğunu ifade etti.

Ekipler, bulunan 2 çantayı sahibine teslim edilmek üzere Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine götürdü.

İşçilerden Süleyman Dede, çantaları görünce şüphelendiklerini, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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