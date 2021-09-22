Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durumundan şüphelenilen otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçtaki T. M. ve H.M.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri