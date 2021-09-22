Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolünde durumundan şüphelenilen otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçtaki T. M. ve H.M.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere uyarı: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Turan Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Bolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:37:50. #1.17#