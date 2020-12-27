Son dakika haberleri... Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi
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Son dakika haberleri... Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

27.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:11
Son dakika haberleri... Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi

Son dakika haberine göre Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Paşaköy Mahallesi'nde sahte içki üretip tüketen M.G. (54) geçen hafta fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren M.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.G'nin cenazesi, Paşaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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