Son dakika haberleri... Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor
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Son dakika haberleri... Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor

Son dakika gündem haberine göre Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyorBOLU İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla tabiat parklarına girişlerin HES kontrolüyle olması sonrası Gölcük, Abant ve Yedigöller'de girişlerde jandarma tarafından kontrol yapıldı.

24.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:31

Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor

BOLU İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla tabiat parklarına girişlerin HES kontrolüyle olması sonrası Gölcük, Abant ve Yedigöller'de girişlerde jandarma tarafından kontrol yapıldı. HES kodu olmayanların girişlerine izin verilmezken, Yedigöllere tatil için gelen 7 kişilik aileden 1'inde koronavirüs çıkması nedeniyle ailenin tamamı karantinaya alınırken, karantina kurallarını ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla kentteki tabiat parklarına girişlerde HES kontrolü yapılmasına karar verildi. Karar kapsamında tabiat parklarına gelen kişilerin, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasıyla QR kod okutularak girişleri sağlandı. Jandarma ekipleri QR kod okuyucu ile gelen kişilerin HES kontrolünü yaptıktan sonra tabiat parkına girişlerine izin verdi. HES kodu olmayanlar da araçlarını uygun bir yere park edip kod aldıktan sonra giriş yaptı. Bazı vatandaşlar, ise HES kodu almadan geri döndü. Tabiat Parklarına giriş yapanlar eşsiz doğanın tadını çıkardı. Vatandaşlar ise uygulamayı güvenlik açısından gerekli bulduklarını ifade ederek olumlu karşıladı.

KARANTİNA KURALINI İHLAL ETTİ

Ekiplerin, Yedigöller Milli Parkı'nda yaptıkları HES kodu uygulamasında tatil için gelen 7 kişilik aileden 1'inin koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Karantina kurallarını ihlal eden kişiye ve temaslı halde olan ailesine idari para cezası kesildi. Aile, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yedigöller Milli Parkı'ndan alınarak hastaneye götürüldü.

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Son dakika haberleri... Bolu'da tabiat parklarına girişlerde HES kodu kontrolü yapılıyor

Kaynak: DHA

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