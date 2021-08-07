Son dakika haberleri | Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü
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Son dakika haberleri | Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bolu'da devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bolu'da devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-750 Bolu-Mengen kara yolunda seyreden Coşkun Topraklı (46) idaresindeki 78 YB 155 plakalı saman balyası yüklü tır, Mengen yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemelerin ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatte çıkarılan Topraklı'nın cesedi, Mengen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haberleri | Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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