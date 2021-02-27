Son dakika haberleri! Bolu'da Kızılaydan salgın sürecinde kan bağışı yapma çağrısı
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Son dakika haberleri! Bolu'da Kızılaydan salgın sürecinde kan bağışı yapma çağrısı

27.02.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:42
Son dakika haberleri! Bolu'da Kızılaydan salgın sürecinde kan bağışı yapma çağrısı

Son dakika haberler... Bolu'da Kızılay Kan Merkezi doktoru Ali Rıza Akbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan bağışlarında azalma olduğunu belirterek, vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

Bolu'da Kızılay Kan Merkezi doktoru Ali Rıza Akbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kan bağışlarında azalma olduğunu belirterek, vatandaşları bağışta bulunmaya çağırdı.

Kentte, Valilik önündeki mobil merkezde, kan bağışı alınmaya devam ediyor.

Haftanın her günü bağış alınan merkezde, salgın tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da bağışlar kabul ediliyor.

Doktor Ali Rıza Akbay, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine işaret ederek, "Pandemi sürecinde kan bağışlarımızda biraz düşüş yaşandı. Sanıyorum halkımızın bir endişesi var. Ancak bu endişelerinin yersiz olduğunu belirtmek istiyorum çünkü gayet steril şartlarda çalışıyoruz. Yüzeyler sürekli dezenfekte ediliyor. Yataklarımızın örtüleri her donörden sonra değiştirilir." diye konuştu.

Sağlıklı yaşam için 3 ayda bir kan verilmesi gerektiğini belirten Akbay, "Hafta sonları kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamasına tabi değildir. İnternet üzerinden Kızılay sisteminden randevu alarak ya da bizim bağışçılarımıza gönderdiğimiz kısa mesajları polis ekiplerine göstererek kan bağışına gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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