Son dakika haberleri! Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 gözaltı

08.11.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.11.2020 12:06
Son dakika haberleri! Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 gözaltı

Son dakika haberler... Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde 2 kişinin ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı M.M. ve O.Ç'nin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, ayağından yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınmıştı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

İlgili Haberler

Son dakika! Alanya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Son dakika! Alanya'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı
Son dakika: Muğla'da iki ilçedeki toplam 27 evden hırsızlığa 2 gözaltı
Son dakika: Muğla'da iki ilçedeki toplam 27 evden hırsızlığa 2 gözaltı
Son dakika haber: Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
Son dakika haber: Silahlı saldırıda ölen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna Demet Akalın Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Gökhan Töre Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Türk Twitter Joe Biden Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bolu'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 10 gözaltı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 12:07:33. #1.15#
title