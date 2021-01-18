Son dakika haberleri! Bolu'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Bolu'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı

18.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:36
Son dakika haberleri! Bolu'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Bolu'da geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 425 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Bolu'da geçen yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 425 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 193 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 180 kilo esrar, 79 kilo eroin, 2 kilo kokain, 1 kilo metamfetamin, 110 bin 314 captagon ve 4 bin 827 ecstacy hap ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan 425 şüpheliden 54'ü tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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