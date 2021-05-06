Son dakika haberleri! Bolu'da evinin önünde oynarken araba çarpan çocuk ağır yaralandı
Son dakika gündem haberi... Bolu'da, evinin önünde oynarken yola çıkan 2,5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bolu'da, evinin önünde oynarken yola çıkan 2,5 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semerciler köyünde A.S'nin kullandığı 14 AS 819 plakalı hafif ticari araç, evinin önünde oynarken bir anda yola çıkan 2,5 yaşındaki A.Ö'ye çarptı.
Durumu fark eden baba, çocuğunu aracıyla hastaneye götürürken sağlık ekiplerinden yardım istedi.
A.Ö. hastane yolunda ambulansa alınarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Kafatasında kırıklar olduğu belirlenen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder