Son dakika haberleri | Bolu'da evde yangın

Son dakika haberleri... Bolu'da, bir yayla evi, çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da, bir yayla evi, çıkan yangınla kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çakmaklar Köyü yaylasında bulunan Turgay Ay'a ait yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, yayla sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Tamamen yanan yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder