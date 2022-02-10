Son dakika haberleri | Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA, Zafer Göder - Güncel
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Son dakika haberleri | Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Bolu'nun Seben ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Susuz köyüne bağlı Çatak Mahallesi yolunda Hasan S. (64) idaresindeki 14 DS 807 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı sürücü ile traktördeki Fahri Barın (62), ambulansla Seben Toplum Sağlığı Merkezine kaldırıldı.

Barın, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Bolu'da dere yatağına devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Güncel

Susuz, Seben, Bolu, Ölü, Güncel, Haberler

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