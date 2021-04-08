Son dakika haberleri! Bolu'da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Bolu'da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bolu'da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı

Son dakika haber... Bolu'da define aramak için kazıldığı değerlendirilen çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'da define aramak için kazıldığı değerlendirilen çukura düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta metruk bir evden köpek sesi duyan vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, define aramak için kazıldığı değerlendirilen yaklaşık 15 metrelik çukurda bir köpek olduğunu belirledi.

Köpeğin kurtarılması için itfaiye ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

İtfaiye ekipleri kurdukları makara sistemiyle çukura inerek, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından köpeği kurtardı. Köpek, muayene edilmek üzere Bolu Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin, define aramak için açıldığı tahmin edilen çukurla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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