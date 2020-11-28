Son dakika haberleri... Bolu'da başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın öldü
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Son dakika haberleri... Bolu'da başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın öldü

28.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:52
Son dakika haberleri... Bolu'da başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın öldü

Gelen son dakika haberine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde başörtüsü yem karma makinesine dolanan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hüsamettindere köyünde yaşayan Seher Özsoy'un (52) başörtüsü, hayvanları için yem hazırladığı sırada yem karma makinesine dolandı.

Makineden kurtulamayan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Özsoy'un cenazesinin bugün köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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