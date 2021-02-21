Son dakika haberleri! Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu
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Son dakika haberleri! Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu

21.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:18
Son dakika haberleri! Bolu'da aşırı soğuk yüzünden çeşmeler dondu, Yeniçağa Gölü buz tuttu

Son dakika haberlerine göre Bolu'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Bolu'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle kentin sokak, mahalle ve caddelerinde bulunan çeşmeler dondu.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler, buz tutan çeşmeleri ve borularını pürmüz yardımıyla ısıtarak açmaya başladı.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Belediye yetkilileri vatandaşları uyararak gölün yüzeyine çıkılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti.

İki metre boyunda sarkıtlar oluştu

Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde de ev ve iş yelerinin çatılarında boyları iki metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.

Tehlike arz eden sarkıtlar nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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