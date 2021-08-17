Son dakika haberleri | Bolu'da anız yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
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Son dakika haberleri | Bolu'da anız yangınında 15 dönüm alan zarar gördü

Son dakika haberleri | Bolu'da anız yangınında 15 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Seben ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.

Yağma köyü Tarlabaşı mevkisindeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredeki tarlalara da sıçrayan yangını fark eden vatandaşlar, Seben Belediyesi İtfaiyesi ile Seben Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi.

Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan ile bazı ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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