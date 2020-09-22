Son dakika haberleri: Bolu'da akü hırsızı yakalandı
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Son dakika haberleri: Bolu'da akü hırsızı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Bolu'da 10 ayrı olayda 15 akü çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri: Bolu'da akü hırsızı yakalandı
22.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:26

Bolu'da 10 ayrı olayda 15 akü çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku, Aşağısoku ve Sağlık mahallerinde araçlardan akülerin çalındığı bilgisi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayş Şübe Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından 10 ayrı olayda 15 akü çalan E.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden E.G.'nin toplam değeri 10 bin lira olan aküleri 1500 liraya hurdacıya sattığı tespit edildi.

Hurdacıya da hırsızlık malı satın almaktan adli işlem yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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