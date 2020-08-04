Son dakika haberleri! Bolivya'da son 24 saatte 1693 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi: Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 81 bin 846'ya ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1693 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 81 bin 846'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 3 bin 228, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 510 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA