Son dakika haberleri: Bolivya'da son 24 saatte 1280 yeni koronavirüs vakası Son dakika dünya haberi: Bolivya'da son 24 saatte 1280 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 1280 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 114 bin 409'a ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 1280 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 114 bin 409'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 846, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 914 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA