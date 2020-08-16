Son dakika haberleri! Bolivya'da son 24 saatte 1196 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberleri: Bolivya'da son 24 saatte 1196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
16.08.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:30
Bolivya'da son 24 saatte 1196 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 99 bin 146'ya ulaştı.
Bolivya'da son 24 saatte 1196 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 99 bin 146'ya yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 3, iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 638 olarak rapor edildi.
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Kaynak: DHA