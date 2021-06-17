Son dakika haberleri | Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı

Son dakika haberleri | Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Ticaret Bakanlığınca desteklenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı.

Ticaret Bakanlığınca desteklenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı.

Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin ilki Adana TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Türkiye genelinde 100'ün üzerinde kooperatifin katılım sağladığı fuar 3 gün boyunca devam edecek. Fuarda ürün satma, yeni ürünlerin tanıtımını gerçekleştirme, iş bağlantıları kurma, farklı sektörler ve illerden katılan kooperatiflerle tanışma, iş birliği sağlama, kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip etme, tanıtımını gerçekleştirme gibi birçok imkan katılımcılara sağlanacak.

Açılışta konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, "200 civarındaki kooperatif şu anda 700 civarına ulaştı. Onların verimli şekilde bir şekilde ürettikleri alanları yakın zamanda kısır döngüye döndürmemek için ürettiklerini satabilecekleri bir desteği kendilerine vermemiz gerekiyor. Teknolojik gelişmeler bunu gösteriyor. Paketlemede, e-ticarette mutlaka gelişmeler var. Bu nedenle desteklediğimiz alanların bir süre sonra desteklemediğimizde verimsiz alanlara dönüşmesinin önüne geçersek ben kooperatifçiliğin ciddi bir değer üreten mekanizma olarak ekonomimizde yerini alacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Adana Valisi Süleyman Elban ise fuarın Adana için iyi olduğunu, kentte kooperatifçiliğin geliştiğini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kent protokolü tarafından kesildi ve ardından katılımcılar stantları gezdi.

"Adana kişisel olarak bana ciddi zararları dokunan bir şehir"

Fuar için kente gelen şef Somer Sivrioğlu ise gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sivrioğlu, Adana'nın yemeklerini çok beğendiğini söyleyerek, "Kadının ekonomideki gücüne çok inanıyorum. Özellikle yiyecek-içecek sektöründe çok önemli katkı sağlıyorlar. Kooperatifçilik, Türkiye'nin gelişmesinde inanılmaz önemli bir yere sahip. Adana kişisel olarak bana ciddi zararları dokunan bir şehir. Her gelip gittikten sonra ciddi bir rejime girmek zorunda kalıyorum. Adana'yı çok seviyorum. Adana'nın yemek kültürü inanılmaz zengin" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifi TBMM'de
Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor
Rus heyeti, Türkiye ile uçuşların açılmasına ilişkin durumu değerlendirmek için Türkiye'ye geliyor
Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ve manava çevirdi
Görenler şaşıp kaldı! Halk otobüsünü seyyar bakkal ve manava çevirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Yiğit Şardan Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Bölgesel Kooperatifler Zirvesi Adana'da başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 01:37:00. #1.15#

title