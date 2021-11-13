Son dakika haberleri: Bölgesel Amatör Lig: Kovancılarspor: 1 Elazığ Yolspor: 1

ELAZIĞ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 3. haftasında Elazığ takımları Kovancılarspor ile Yolspor karşı karşıya geldi.

Elazığ takımları Kovancılarspor ile Yolspor, Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup'un 3. haftasında karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da oynanan ve Mardin Bölgesi'nden Nurullah Kahraman'ın yönettiği maça etkili başlayan Kovancılarspor, 10. Dakikada Recep Akkaya'nın golüyle öne geçti. Golden 2 dakika sonra Yolspor eşitliği sağladı. 12. Dakikada meşin yuvarlağı ağlara gönderen Kenan Ağgül skora yeniden denge getirdi. Müsabakanın kalan bölümde her iki takım savunması ve kalecileri hata yapmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Her iki Elazığ ekibi de 3. hafta sonunda puanını 4'e yükseltti. Kovancılarspor 4. haftada Çınar Belediyespor'la deplasmanda, Elazığ Yolspor ise Bismil 1936 Gençlikspor'la evinde karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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