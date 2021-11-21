Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

Edinilen son dakika haberine göre Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluğun güçlü adayı 5 Temmuz iskenderunspor 2-0 yendiKilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor'un ilk yarıda golünü 21 dakikada Nevrez Demir kaydetti.

KİLİS (İHA) - Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kilis Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde şampiyonluğun güçlü adayı 5 Temmuz iskenderunspor 2-0 yendi

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada Kilis Belediyespor'un ilk yarıda golünü 21 dakikada Nevrez Demir kaydetti. Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Kilis Belediyespor 90+5 dakikada Özgür Dükme'nin attığı gol ile skoru 2-0'e geldi. Karşılaşma Kilis Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sone erdi. - KİLİS

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

Son dakika haberleri | Bölgesel Amatör Lig

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title