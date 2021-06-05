Boksta olimpiyat kotası 4'e yükseldi
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Boksta olimpiyat kotası 4'e yükseldi

Boksta olimpiyat kotası 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında bugün 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 60 kiloda Esra Yıldız ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sıkletlerinde yarı finale yükselerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakalarında bugün 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 60 kiloda Esra Yıldız ve 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sıkletlerinde yarı finale yükselerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kotası kazandı. Daha önce 52 kiloda Batuhan Çiftçi Olimpiyat Oyunları vizesi almıştı.

Boksta olimpiyat kotası 4'e yükseldi. 51 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek yarı finale yükseldi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi aldı. 60 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan Esra Yıldız, Macar rakibi Kata Pribojszki'yi yenerek yarı finale adını yazdırdı ve olimpiyat biletini kaptı. 69 kilo çeyrek finalinde ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Ermeni rakibi Ani Hovsepyan'ı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları vizesi alan bir başka isim oldu.

Daha önce Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılmayı garantileyen 52 kiloda Batuhan Çiftçi, çeyrek final müsabakasında Romen rakibi Cosmin Petre Girleanu'yu mağlup ederek Avrupa Kota müsabakalarında yarı finale yükseldi.

Yarın devam edecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota müsabakaları 8 Haziran Salı günü sona erecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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