Son dakika haberleri! Boko Haram saldırılarından kaçarak Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalı ülkesine döndü
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Son dakika haberleri! Boko Haram saldırılarından kaçarak Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalı ülkesine döndü

11.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 00:21
Son dakika haberleri! Boko Haram saldırılarından kaçarak Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalı ülkesine döndü

Son dakika haberi... Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk eden ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalının evlerine döndüğü bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle evlerini terk eden ve komşu ülke Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalının evlerine döndüğü bildirildi.

Nijerya Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau, yaptığı açıklamada, Borno eyaleti hükümeti ve Kamerun hükümeti iş birliğinde Boko Haram'ın saldırılarından kaçan ve Kamerun'a sığınan 5 bin Nijeryalının ülkesine döndüğünü belirtti.

Gusau, geri dönenlerin çoğunun 2014'te Borno eyaletindeki Minawo kampından kaçan binlerce Nijeryalı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Kamerun'a 60 binden fazla Nijeryalının sığındığı bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında ise en az 2 bin kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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