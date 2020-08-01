Son dakika haberleri | Boğulma tehlikesi geçiren 6 kişi hastaneye kaldırıldı Bir son dakika haberine göre Sinop'ta denize giren biri çocuk 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

Sinop'ta denize giren biri çocuk 6 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Akliman bölgesi sahilinde serinlemek için denize giren biri çocuk 6 kişi, şiddetli rüzgar nedeniyle akıntıya kapıldı. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Boğulma vakalarının artması üzerine, deniz polisi bölgede denize girmemeleri konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Kaynak: AA