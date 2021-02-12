Son dakika haberleri | Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 kişi gözaltına alındı

12.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:02
Son dakika haberleri | Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara ilişkin Bursa'da izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kendilerini "Bursa Demokrasi Güçleri" olarak tanıtan bir grup, Setbaşı Caddesi'nde toplandı.

Çevrede güvenlik önlemi alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basın açıklaması yapmak isteyen grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Polis, uyarılara rağmen açıklama yapmak isteyen, aralarında eski HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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