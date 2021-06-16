Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
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Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17: 30 sıralarında Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle 2 polis memuru yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi Muğla 911 ekipleri yaptı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Olay sonrasında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan olay yerine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Son dakika haberleri | Bodrum'dan acı haber: 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
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