Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
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Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koya gelen yunuslar suya dalıp çıktı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koya gelen yunuslar suya dalıp çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akyarlar Mahallesi sahilinde, bugün sabah saatlerinde yunus sürüsü görüldü.

Bir yetişkin ile 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yakınlaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. 15 dakika boyunca bölgede vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

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