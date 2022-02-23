Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koya gelen yunuslar suya dalıp çıktı.
BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koya gelen yunuslar suya dalıp çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Akyarlar Mahallesi sahilinde, bugün sabah saatlerinde yunus sürüsü görüldü.
Bir yetişkin ile 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yakınlaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. 15 dakika boyunca bölgede vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.