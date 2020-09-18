Son dakika haberleri! Bodrum'da yunuslardan görsel şölen
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Son dakika haberleri! Bodrum'da yunuslardan görsel şölen

Son dakika gündem haberi... Bodrum'da bir yunus sürüsünün denizdeki gösterisi, izleyenleri heyecanlandırdı.

Son dakika haberleri! Bodrum'da yunuslardan görsel şölen
18.09.2020 09:56 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:01

Bodrum'da bir yunus sürüsünün denizdeki gösterisi, izleyenleri heyecanlandırdı.

Dün sabah saatlerinde Bitez Koyu'na yaklaşık 10 yunustan oluşan yunus sürüsü girdi. Sürü, Ak-Tur önlerinden geçtiği esnada, bölge sakinlerinin dikkatini çekti. Tek tek suya dalıp çıkan yunuslar, adeta görsel bir şölen sundu. Kimi vatandaşlar, cep telefonları ile yunusların bu gösterisini kayıt altına aldı. Hayvanların bu güzel gösterisini izleyen bölge sakinlerinin heyecanı da kayıtlara yansıdı. Görüntülerde 'ağlamak istiyorum' diyen yabancı uyrukluların oldukça duygusal anlar yaşadıkları duyuluyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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