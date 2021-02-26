Son dakika haberleri! Bodrum'da yoğunluk yaşanan sahil ve caddelerde Kovid-19 denetimleri artırıldı
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Son dakika haberleri! Bodrum'da yoğunluk yaşanan sahil ve caddelerde Kovid-19 denetimleri artırıldı

26.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:24
Son dakika haberleri! Bodrum'da yoğunluk yaşanan sahil ve caddelerde Kovid-19 denetimleri artırıldı

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı cadde ve sahillerde denetimler yoğunlaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle bazı cadde ve sahillerde denetimler yoğunlaştırıldı.

Kumbahçe, Paşatarlası plajları ile Neyzen Tevfik Caddesi'nde yoğunluk oluştuğu, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı görüldü.

Bu doğrultuda tedbirleri ihlal edenlere yönelik denetimler artırıldı. İnsanların toplu halde bulunduğu alanlara uyarı yazıları asıldı.

İnsanlar, tedbirlere uymaları konusunda ikaz ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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