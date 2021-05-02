Son dakika haberleri: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametlerindeki aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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