Son dakika haberleri! Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, durumundan şüphelenilen üç şüpheliyi durdurdu.
Şüphelilerin ayrı ayrı yapılan üst aramalarında toplam 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere, "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet