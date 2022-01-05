Son dakika haberleri! Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri! Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, durumundan şüphelenilen üç şüpheliyi durdurdu.

Şüphelilerin ayrı ayrı yapılan üst aramalarında toplam 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere, "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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