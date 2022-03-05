Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine, Torba uygulama noktasına yapılan denetimde, belirlenen araca "dur" ihtarında bulundu.
Kısa süren kovalamaca sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ali Ballı - Güncel