Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.