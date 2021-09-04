Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yalıçiftlik Çukurgöl Yaylası'nda gece saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına iki helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makinelerince müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan etkili müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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