Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

21.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:51

Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bodrum'un kırsal Mazı mahallesindeki ormanlık alanda bugün saat 17.20'de yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi. Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Son dakika haberleri: Bodrum'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: DHA

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