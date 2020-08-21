Son dakika haberleri | Bodrum'da orman yangını Son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi.Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA