Son dakika haberleri... Bodrum'da orman yangını
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
21.08.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:49
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 3 helikopterle söndürme çalışması başlatıldı.
Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
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Kaynak: AA