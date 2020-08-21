Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bodrum Mazı Mahallesi'nde yerleşim birimlerinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine 3 helikopter, 8 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, dumanların yerleşim birimine yakın bölgede seyrettiği görüldü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA