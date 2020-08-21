Son dakika haberleri: Bodrum'da orman yangını
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
21.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bodrum Mazı Mahallesi'nde yerleşim birimlerinin yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine 3 helikopter, 8 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, dumanların yerleşim birimine yakın bölgede seyrettiği görüldü. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA