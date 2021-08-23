Son dakika haberleri! Bodrum'da orman yangını (1)

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün