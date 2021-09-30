Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Yalıkavak Geriş sahilinde yürüyenler, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kaplumbağa ekiplerce sahilden alındı.