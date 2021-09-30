Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu - Haberler
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Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta kıyıya vurdu.

Yalıkavak Geriş sahilinde yürüyenler, bir deniz kaplumbağasının kıyıda hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kabuğunun bazı kısımlarının soyulduğu görülen kaplumbağanın öldüğünü anlayan vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

Kaplumbağa ekiplerce sahilden alındı.

Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu

Son dakika! Bodrum'da ölü caretta caretta bulundu
AA - Son Dakika Haberleri
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