Bodrum'da işyeri yangını: 1 ölü
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Bodrum'da işyeri yangını: 1 ölü

08.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:22
Bodrum'da işyeri yangını: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında işyeri içinde 64 yaşındaki Tuğran Bayraktaroğlu ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir işyerinde çıkan yangında işyeri içinde 64 yaşındaki Tuğran Bayraktaroğlu ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yenimahalle'de bulunan marangoz işletmesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın işyerindeki tiner, boya ve diğer yanıcı maddelerin etkisi hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışmaları sırasında yanmış bir ceset bulundu. Yangın esnasında marangoz işletmesinin içindeki asma katta uyuduğu tahmin edilen 64 yaşında Tuğran Bayraktaroğlu olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Bodrum'da işyeri yangını: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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