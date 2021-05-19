Bodrum'da dernek binasında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dernek binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dernek binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı dernek binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışması sırasında polis çevrede güvenlik tedbiri aldı. Yangın, civardaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili binada inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı