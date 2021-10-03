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Son dakika haberleri! Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar makilik alan zarar gördü

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar makilik alan zarar gördü

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yakaköyü Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz, su tankerleri ve Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yerden müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar makiliğin zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri! Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar makilik alan zarar gördü

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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