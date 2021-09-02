Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında 5 hektar ormanlık alan ile 8 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kuzeybatıdan esen sert rüzgarla geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere karadan müdahalenin yanı sıra 12 helikopter ve 3 uçak da havadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile gönüllü vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle katıldı. Bölge sakinleri ayrıca çok sayıda traktörle söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen orman işçilerine ise 112 ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Geçtiğimiz günlerde de Alazeytin'de bir yangın çıkmıştı ve söndürülmüştü. Yine aynı bölgede çıktı ama bu sefer biraz fazla yayıldı. Çünkü çok rüzgar var. Şu anda 3-4 ayrı yerde devam ediyor. Bu bölgede arkadaşlar evlere yaklaşmasını engellediler. Yine okulun arkasına yaklaştı. Orası da şu an engellendi. Havadan da yoğun müdahale ediliyor" dedi.

Alazeytin'de ormanlık alanda başlayan yangın, tarım arazileri ve ormanlık alandan ilerleyerek Yalıçiftlik Mahallesi'ne ulaştı. Alevlerin burada yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun çaba harcandı. Havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar orman ve 8 hektar tarım arazisi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında tarım arazileri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesinin zararlarını karşılayacaklarını söyledi.

(Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
Kendisini eleştiren kişiyi arayıp 12 dakika boyunca küfreden Fethiye Belediye Başkanı'na suç duyurusu
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Marcao Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bodrum'da çıkan yangında 13 hektar alan küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 19:42:18. #1.16#

title