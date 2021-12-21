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Son dakika haberleri... Bodrum'da çatıdan düşen aşçı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Bodrum'da çatıdan düşen aşçı hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısında tamirat yaparken dergesini kaybederek yaklaşık 20 metreyükseklikten düşen Ahmet Zeybek (54), hayatını kaybetti.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evinin çatısında tamirat yaparken dergesini kaybederek yaklaşık 20 metreyükseklikten düşen Ahmet Zeybek (54), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kızılağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Zeybek, evinin çatısında tadilat yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Zeybek'i yerde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde aşçı Ahmet Zeybek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeybek'in cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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