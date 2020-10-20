Son dakika haberleri: Bodrum'da balık restoranında çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberleri: Bodrum'da balık restoranında çıkan yangın korkuttu

20.10.2020 03:42 | Son Güncelleme: 20.10.2020 03:46
Son dakika haberleri: Bodrum'da balık restoranında çıkan yangın korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bodrum'da balık restoranında çıkan yangın korkuttu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balık restoranın üst katında bulunan depoda yangın çıktı.

Bodrum'da balık restoranında çıkan yangın korkuttu
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir balık restoranın üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda söndürüldü.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Neyzen Tevfik  Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir balık restoranının üst katındaki depoda çıktı. Depodan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesi sonucu yan tarafından bulunan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.
YANGINI FİLM GİBİ SEYRETTİLER
Öte yandan, yangını gören vatandaşların bazıları cep telefonu ile görüntülemeye çalışırken, bazıları ise yangını film gibi seyrettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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